На воинском кладбище в Керчи перезахоронили останки советских бойцов
В Керчи на воинском кладбище перезахоронили останки 161 советского бойца Великой Отечественной войны. Только двум из них удалось вернуть имена и установить личности.
- В годы войны Керчь была дважды оккупирована и почти стерта с лица земли. До сих пор поисковые отряды находят останки погибших солдат. В грозные 40-е им довелось навсегда остаться в керченской земле, которую они отважно защищали, - рассказывает и.о. главы администрации Керчи Сергей Бороздин.
Поисковые работы, в которых приняли участие 300 добровольцев, велись в городе-герое с 17 по 27 октября.
Останки солдат находили в Крепости «Керчь», на мысе Эльтиген, в районе Аджимушкайских каменоломен.
Благодаря этому спустя 75 лет удалось проводить в последний путь героических воинов.
ИСТОЧНИК KP.RU