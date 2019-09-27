2019-09-27T14:23:02+03:00
Общество

На воинском кладбище в Керчи перезахоронили останки советских бойцов

В последний путь проводили 161 воина
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В поисковых работах участвовало 300 добровольцев. Фото: Facebook Сергея БороздинаВ поисковых работах участвовало 300 добровольцев. Фото: Facebook Сергея Бороздина
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В Керчи на воинском кладбище перезахоронили останки 161 советского бойца Великой Отечественной войны. Только двум из них удалось вернуть имена и установить личности.

- В годы войны Керчь была дважды оккупирована и почти стерта с лица земли. До сих пор поисковые отряды находят останки погибших солдат. В грозные 40-е им довелось навсегда остаться в керченской земле, которую они отважно защищали, - рассказывает и.о. главы администрации Керчи Сергей Бороздин.

Поисковые работы, в которых приняли участие 300 добровольцев, велись в городе-герое с 17 по 27 октября.

Останки солдат находили в Крепости «Керчь», на мысе Эльтиген, в районе Аджимушкайских каменоломен.

Благодаря этому спустя 75 лет удалось проводить в последний путь героических воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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