Часы стоимостью более полумиллиона рублей пытались незаконно ввезти в Крым

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-27T14:21:17+03:00

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Сотрудники Крымской таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Крым наручных часов фирмы Rolex. Стоимость аксессуара превышает 640 тысяч рублей.

- В настоящее время для подтверждения рыночной стоимости и оригинальности изделия часы направлены на экспертизу. Решается вопрос о привлечение гражданина к административной ответственности за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, - сообщили в пресс -службе Крымской таможни

Сотрудники таможни напомнили, что без таможенного декларирования можно ввезти товары для личного пользования стоимостью не более 500 евро и весом не более 24 кг. В ведомстве также отметили, что за последний месяц это вторая попытка ввезти в Крым подобные часы. В прошлый раз это также было изделие фирмы Rolex стоимостью около миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU