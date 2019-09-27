2019-09-27T14:21:17+03:00
Общество

Часы стоимостью более полумиллиона рублей пытались незаконно ввезти в Крым

Изделие швейцарской фирмы Rolex обнаружили в одном из автомобилей сотрудники крымской таможне
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Дорогостоящие часы гражданин Украины приобрел через интернет. Фото: пресс - служба Крымской таможниДорогостоящие часы гражданин Украины приобрел через интернет. Фото: пресс - служба Крымской таможни
Изменить размер текста:

Сотрудники Крымской таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Крым наручных часов фирмы Rolex. Стоимость аксессуара превышает 640 тысяч рублей.

- В настоящее время для подтверждения рыночной стоимости и оригинальности изделия часы направлены на экспертизу. Решается вопрос о привлечение гражданина к административной ответственности за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, - сообщили в пресс -службе Крымской таможни

Сотрудники таможни напомнили, что без таможенного декларирования можно ввезти товары для личного пользования стоимостью не более 500 евро и весом не более 24 кг. В ведомстве также отметили, что за последний месяц это вторая попытка ввезти в Крым подобные часы. В прошлый раз это также было изделие фирмы Rolex стоимостью около миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Безопасность Крыма»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реверсивное движение может появится на Ялтинском шоссе
С начала года в Крым приехало 6,5 миллиона туристов
Пьяный крымчанин пытался задушить свою сожительницу полотенцем
Закрыл в гараже и превратил в секс-рабыню: В Крыму судят насильника молодой девушки
Стрельба на евпаторийской трассе: Полицейские задержали водителя-наркомана
На воинском кладбище в Керчи перезахоронили останки советских бойцов
Разрезал на 15 кусков любовника жены: В Крыму дело об убийстве передано в суд
В Крыму работают «горячие линии» по вопросам капремонта
Прием заявок на фотоконкурс «Мэри Поппинс - 2019» завершился
Симферопольские голуби уничтожают новый газон на набережной Салгира
Музей Черноморского флота отмечает свое 150-летие
В Севастополе начнет работать медицинский «телефон доверия»
Андрея Филонова оставили в СИЗО еще на два месяца
На трассе «Таврида» грузовик снес путепровод
В Симферополе «утонула» улица Менделеева
В Керчи бывшая кочегарка может похоронить под собой несколько семей
«Ростеху» разрешили не платить штрафы за срыв сроков строительства крымских ТЭС
Два крымских города вошли в десятку самых посещаемых туристами в 2019 году
Аксенов объявил конкурс на должности в Совмине
В Симферополе ожидаются массовые отключения воды
Дождливо и пасмурно: погода в Крыму на 27 сентября
Для подстраховки энергосистемы в Крыму оставят мобильные электростанции
В Крыму потратят 3 миллиарда рублей на создание «Арт-резиденции «Таврида»