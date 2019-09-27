2019-09-27T14:51:16+03:00
Происшествия

Закрыл в гараже и превратил в секс-рабыню: В Крыму судят насильника молодой девушки

ЧП произошло в окрестностях Ялты
Галина КОВАЛЕНКО
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Девушка попала в плен. Фото: соцсетиДевушка попала в плен. Фото: соцсети
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На скамью подсудимых сел мужчина, которого обвиняют в том, что он два месяца удерживал в полузаброшенном гараже девушку. Обвиняемый превратил свою пленницу в секс-рабыню.

- Уголовное дело в отношении жителя Республики Крым, обвиняемого в совершении незаконного лишения свободы женщины, ее изнасиловании, грабеже, в настоящее время находится на рассмотрении в Ялтинском городском суде, - сообщила КП-Крым Ольга Постнова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Молодые люди, напомним, познакомились в августе 2018 года во дворе одной из многоэтажек Ялты, когда уже стемнело. Парень пригласил девушку к себе в гости на чай, та доверчиво согласилась, но когда вошла в его жилье, то назад уже выйти не смогла. Полиция пострадавшую освободила из плена лишь осенью, в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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