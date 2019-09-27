Стрельба на евпаторийской трассе: Полицейские задержали водителя-наркомана

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-27T14:52:59+03:00

Мужчина боялся. что его будут бить ногами. Фото: пресс-служба МВД по РК

В отношении него составили 22 протокола о нарушении

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На трассе «Симферополь-Евпатория» полицейские заметили машину Дэу Нубира. Их внимание привлекло то, что водитель частично заклеил регистрационные знаки непрозрачной полимерной пленкой.

Сотрудники ГИБДД потребовали остановить автомобиль, но мужчина, который находился за рулем, только увеличил скорость.

Началась погоня – на место происшествия выехал второй патруль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/734534" frameborder="0"></iframe> Погоня на евпаторийской трассе.Видео: пресс-службе МВД по РК

В районе села Скворцово сотрудник МВД снова попросил с помощью свистка водителя остановиться. Но мужчина начал маневрировать на дороге и чуть не столкнулся с полицейской машиной.

- Нарушитель продолжал движение на высокой скорости, при этом создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Зафиксировано, что он не менее 10 раз выезжал на полосу встречного движения, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Уже за пределами города сотрудник ГИБДД применил оружие: он сделал предупредительный выстрел, а также выпустил пулю в левое заднее колесо Дэу Нубира. Это повредило шину, и машина остановилась.

- Я не слышал, что там стреляло. Я не остановился сразу потому, что испугался, что меня будут бить ногами и чем попало, - объясняет свои действия нарушитель.

Водителем оказался 45-летний житель Евпатории. В момент задержания у него обнаружили признаки наркотического опьянения.

В отношении мужчины составили 22 протокола, также его ждет наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU