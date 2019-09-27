Пьяный крымчанин пытался задушить свою сожительницу полотенцем
Житель Красноперекопского района Крыма покушался на жизнь своей сожительницы – пытался ее удушить. Трагедия чуть не произошла на почве ссоры, которую затеял пьяный мужчина.
57-летний подозреваемый взял полотенце и начал душить женщину. Спасла пострадавшую ее дочь, которая внезапно вошла в комнату. Мужчина испугался огласки, привлечения к ответственности и отпустил жертву.
Но через время преступник начал бить гражданскую жену по лицу, она упал на пол. И тут он сел на нее сверху и начал душить. Не смотря на просьбы детей, он продолжал издевательства.
К счастью, на помощь подоспели соседи.
На следующий день он снова поскандалил с женщиной, начал ей угрожать и имитировал удары с помощью ножа.
В итоге в деле разбирался суд. Но вот на заседании виновным мужчина себя не признал. Его приговорили к 6-ти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU