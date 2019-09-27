Пьяный крымчанин пытался задушить свою сожительницу полотенцем

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-27T15:01:44+03:00

За покушение на убийство его приговорили к 6-ти годам тюрьмы

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Житель Красноперекопского района Крыма покушался на жизнь своей сожительницы – пытался ее удушить. Трагедия чуть не произошла на почве ссоры, которую затеял пьяный мужчина.

57-летний подозреваемый взял полотенце и начал душить женщину. Спасла пострадавшую ее дочь, которая внезапно вошла в комнату. Мужчина испугался огласки, привлечения к ответственности и отпустил жертву.

Но через время преступник начал бить гражданскую жену по лицу, она упал на пол. И тут он сел на нее сверху и начал душить. Не смотря на просьбы детей, он продолжал издевательства.

К счастью, на помощь подоспели соседи.

На следующий день он снова поскандалил с женщиной, начал ей угрожать и имитировал удары с помощью ножа.

В итоге в деле разбирался суд. Но вот на заседании виновным мужчина себя не признал. Его приговорили к 6-ти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU