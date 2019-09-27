С начала года в Крым приехало 6,5 миллиона туристов

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-27T15:12:12+03:00

На фоне этого выросли и поступления в бюджет

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Сергей Аксенов рассказал, что с начала года Крым посетили 6,5 миллиона туристов. В связи с этим увеличились и поступления в бюджет – 1,4 миллиарда рублей.

Он отметил, что продолжается реализация проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров в Евпатории, Коктебеле, Гурзуфе, Саках, Черноморском и Ленинском районах.

Помимо этого в республике развивается гастрономический, лечебный и этнографический туризм. А еще есть возможность создание горнолыжного курорта в районе Ай-Петри и Чатыр-Дага.

- Курортный потенциал Крыма огромен. Наша стратегическая цель – превратить полуостров в международный круглогодичный туристический центр России, сочетающий в себе достоинства лучших зарубежных курортов и лучший отечественный опыт, - подчеркнул глава Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU