2019-09-27T15:12:12+03:00
Туризм

С начала года в Крым приехало 6,5 миллиона туристов

На фоне этого выросли и поступления в бюджет
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Власти думают над созданием горнолыжного курортаВласти думают над созданием горнолыжного курортаФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сергей Аксенов рассказал, что с начала года Крым посетили 6,5 миллиона туристов. В связи с этим увеличились и поступления в бюджет – 1,4 миллиарда рублей.

Он отметил, что продолжается реализация проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров в Евпатории, Коктебеле, Гурзуфе, Саках, Черноморском и Ленинском районах.

Помимо этого в республике развивается гастрономический, лечебный и этнографический туризм. А еще есть возможность создание горнолыжного курорта в районе Ай-Петри и Чатыр-Дага.

- Курортный потенциал Крыма огромен. Наша стратегическая цель – превратить полуостров в международный круглогодичный туристический центр России, сочетающий в себе достоинства лучших зарубежных курортов и лучший отечественный опыт, - подчеркнул глава Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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