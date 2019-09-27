С начала года в Крым приехало 6,5 миллиона туристов
Сергей Аксенов рассказал, что с начала года Крым посетили 6,5 миллиона туристов. В связи с этим увеличились и поступления в бюджет – 1,4 миллиарда рублей.
Он отметил, что продолжается реализация проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров в Евпатории, Коктебеле, Гурзуфе, Саках, Черноморском и Ленинском районах.
Помимо этого в республике развивается гастрономический, лечебный и этнографический туризм. А еще есть возможность создание горнолыжного курорта в районе Ай-Петри и Чатыр-Дага.
- Курортный потенциал Крыма огромен. Наша стратегическая цель – превратить полуостров в международный круглогодичный туристический центр России, сочетающий в себе достоинства лучших зарубежных курортов и лучший отечественный опыт, - подчеркнул глава Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU