Симферопольцы возмущены качеством ремонта на улице Александра Невского

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-27T17:07:07+03:00

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Работы на улице Александра Невского еще не завершились, а жители города уже подмечают низкое качество проведенного ремонта на отдельных участках. В соцсетях симферопольцы активно делятся фотографиями и возмущаются происходящим.

- Первые результаты работы подрядчика на перекрёстке улиц Пушкина и Невского. Ради этого горожане должны месяцами торчать в безумных пробках?, - написал житель крымской столицы Александр Дремлюгин в одной из групп посвященных благоустройству полуострова в Facebook.

Запись собрала множество гневных комментариев. Некоторые пользователи указывают на то, что к данному подрядчику уже были вопросы о качестве и цене проведенных им работ. Другие с грустью отмечают, что в Симферополе слово "ремонт" и "реконструкция" уже давно стали синонимами слову "убожество".

Многие также вспоминают ситуацию с реконструкцией симферопольской улицы Пушкина в 2017 году. Тогда недовольство горожан качеством ремонта привело к тому, что подрядчик несколько раз устранял все дефекты за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU