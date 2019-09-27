Театр и танцы: В аэропорту «Симферополь» прошел флешмоб

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-27T17:08:10+03:00

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Студенты и участники творческих коллективов провели флешмоб в аэропорту «Симферополь». За 10 минут они показатели зрителям танцевальные и театрализованные номера.

Мероприятие завершилось постановкой "Любовь спасет мир!". Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Сначала исполнили вальс 18 парт студии «Глория». После студенты крымского университета культуры продемонстрировали постановку «Семья Романовых».

- Потом выступили участники классического танца «Грации», художественной гимнастики и нескольких ансамблей, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Флешмоб завершился общей постановкой «Любовь спасет мир!».

СПРАВКА «КП»

В России дни «Белого цветка» по инициативе царской семьи проводили с 1911 года. В эти дни собирали средства для борьбы с туберкулезом. Всем желающим продавались символические букетики белых цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU