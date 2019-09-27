На волю: В крымские леса выпустили 500 фазанов
В охотничьи угодья Бахчисарайского, Белогорского, Симферопольского и Красногвардейского районов выпустили 500 взрослых фазанов. Их вырастили в специальном питомнике.
Сейчас фазан обыкновенный живет на территории всего полуострова и является одним из важных объектов охоты.
- При искусственном воспроизводстве птицы обеспечивается его расселение в местах с наилучшими кормовыми и защитными свойствами среды обитания для данного вида, - рассказали в пресс-службе Минприроды Крыма.
Численность фазанов за последние годы возросла. Например, в 2010 году в Крыму было только 16 тысяч особей, а в 2019 – уже 35 тысяч.
СПРАВКА "КП"
Фазан живет в лесах с подлеском, или в зарослях кустарника. Держится преимущественно возле воды, в зарослях по долинам рек и берегам озер, в густых лесных зарослях
ИСТОЧНИК KP.RU