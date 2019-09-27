2019-09-27T17:31:22+03:00
Дом. Семья

На волю: В крымские леса выпустили 500 фазанов

Сейчас в республике начитывается 35 тысяч таких птиц
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Численность фазанов за последние годы возросла. Фото: пресс-служба Минприроды КрымаЧисленность фазанов за последние годы возросла. Фото: пресс-служба Минприроды Крыма
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В охотничьи угодья Бахчисарайского, Белогорского, Симферопольского и Красногвардейского районов выпустили 500 взрослых фазанов. Их вырастили в специальном питомнике.

Сейчас фазан обыкновенный живет на территории всего полуострова и является одним из важных объектов охоты.

- При искусственном воспроизводстве птицы обеспечивается его расселение в местах с наилучшими кормовыми и защитными свойствами среды обитания для данного вида, - рассказали в пресс-службе Минприроды Крыма.

Численность фазанов за последние годы возросла. Например, в 2010 году в Крыму было только 16 тысяч особей, а в 2019 – уже 35 тысяч.

СПРАВКА "КП"

Фазан живет в лесах с подлеском, или в зарослях кустарника. Держится преимущественно возле воды, в зарослях по долинам рек и берегам озер, в густых лесных зарослях

ИСТОЧНИК KP.RU

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