Сакский курорт должен стать основной базой для лечения спортсменов в России

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-27T18:15:04+03:00

Для этого в Крыму есть все необходимое

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Курорты Крыма, особенно сакские грязелечебницы, должны стать основным местом для лечения российских спортсменов. Об этом изданию "Крымская газета" заявил доктор медицинских наук Юрий Бобрик.

- Сакский, и другие крымские курорты должны стать основными российскими базами для повышения функциональных возможностей, оздоровления и реабилитации спортсменов. Для этого есть все предпосылки - поделился мнением Бобрик

Он также отметил, что крымские минеральные грязи уникальны,и их воздействие на организм довольно серьезно. Кроме того, перспективы их использования в косметологии настолько высоки, что они могли бы стать всероссийским брендом, уверен медик.

По мнению ученого, республиканским властям следует активно развивать данное направление, и создать специальную программу развития лечебных курортов полуострова. Полезные свойства крымской целебной грязи известны далеко за пределами нашей страны. Поэтому развитие этого направления может привлечь в республику и иностранных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU