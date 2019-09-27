2019-09-27T19:11:53+03:00
Общество

В Черном море загорелся человек из Москвы

На полуострове снимают фильм «Гардемарины-4»
Галина КОВАЛЕНКО
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Съемки проходят на корабле. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VKСъемки проходят на корабле. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK
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На палубе корабля человек, превратившийся в факел.

Каскадер превратился в факел. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Каскадер превратился в факел. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Окружающие пытаются сбить пламя, но все тщетно.

Экстремал прыгнул в море. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Экстремал прыгнул в море. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

- Горящий каскадер - это основа трюка. Он должен обладать серьезным трюковым опытом и, как ни банально звучит, - железными нервами и звериной интуицией, - такой пост сопровождает эти фотографии в официальном паблике фильма «Гардемарины-I4». - Трюк горения человека является одним из самых опасных.

Специалисты считают, что для его успешного выполнения, очень важна дисциплина и скоординированность всей киногруппы и 100 процентное выполнение требований пожарной безопасности.

На полуострове на фильмом «Гардемарины-4» работает московская киногруппа знаменитого кинорежиссера Светланы Дружининой.

Этой осенью, на съемках в Севастополе уже снято немало захватывающих сюжетов: Михаил Боярский спасал юную красотку в мокрой рубахе-платье, нахимовцы тонули в море вместе с курами, гардемарины лихо скакали на лошадях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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