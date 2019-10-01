Долгожителям Крыма хотят дарить на день рождения по 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-01T18:31:17+03:00

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Крымское правительство планируют увеличить выплату долгожителям ко дню рождения до 50 тысяч рублей.

- Все долгожители Крыма получают меры поддержки от государства - это льготы на коммунальные услуги. Кроме того, ко дню рождения долгожители получают 10 тысяч рублей, но в планах с будущего года - увеличить эту выплату до 50 тысяч рублей, - Крымское информационное агентства цитирует Елену Романовскую, министра труда и социальной защиты Республики Крым.

Высокопоставленный чиновник напомнила, что на сегодняшний день у долгожителей есть возможность воспользоваться услугами сиделок. Для этой категории социальных работников у Минсоцтруда тоже есть приятные новости - с 1 января 2020 года им повысят заработную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU