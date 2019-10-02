2019-10-02T15:43:46+03:00
Общество

Министерство экологии Крыма будет спасать можжевельник

В 2019 году ущерб от незаконной вырубки растения составил 144 110 рублей.
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Можжевельник в Крыму часто вырубают ради изготовления сувенировМожжевельник в Крыму часто вырубают ради изготовления сувенировФото: Архив "КП"
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Минэкологии Крыма проводит ряд мероприятий, направленных на сохранении популяций можжевельника в Республике. С начала 2019 года было зафиксировано более 13 инцидентов с незаконной вырубкой можжевельника. В результате погибло или было серьезно повреждено как минимум 73 дерева.Сумма ущерба превысила 144 тысячи рублей.

- Работа по пресечению, предупреждению и выявлению фактов незаконного уничтожения можжевельника, как и других редких и реликтовых растений, будет продолжена, - сообщил Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов Крыма.

В министерстве также отметили, что информация по уже совершенным нарушениям передается для дальнейшего рассмотрения в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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