Министерство экологии Крыма будет спасать можжевельник
Минэкологии Крыма проводит ряд мероприятий, направленных на сохранении популяций можжевельника в Республике. С начала 2019 года было зафиксировано более 13 инцидентов с незаконной вырубкой можжевельника. В результате погибло или было серьезно повреждено как минимум 73 дерева.Сумма ущерба превысила 144 тысячи рублей.
- Работа по пресечению, предупреждению и выявлению фактов незаконного уничтожения можжевельника, как и других редких и реликтовых растений, будет продолжена, - сообщил Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов Крыма.
В министерстве также отметили, что информация по уже совершенным нарушениям передается для дальнейшего рассмотрения в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU