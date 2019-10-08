2019-10-08T13:40:20+03:00
Общество

На четырех улицах Симферополя подсчитали деревья

Специалисты провели инвентаризацию
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Учение даже разработали специальное пособие по высадке деревьевУчение даже разработали специальное пособие по высадке деревьевФото: "КП" Архив
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На четырех улицах Симферополя провели инвентаризацию зеленых насаждений. Деревья подсчитали специалисты КФУ на проспекте Вернадского, улицах Шполянской, Декабристов и Тренева.

- Эта плановая работа, которая выполняется во всех городах России. Нужно понять, что у нас есть, чтобы этим управлять, - отметила кандидат биологических наук, доцент Анна Репецкая.

Кроме того, ученым удалось определить те, которые наиболее подходят для высадки на улицах крымской столицы. Они разработали ассортимент для озеленения именно предгорной части Крыма.

- Это пособие на которое можно опираться при высадке новых растений в крымской столице. Для озеленения Симферополя походят липы, ясени, клены, а также ливанский кедр. Они у нас себя чувствуют прекрасно, - отметила Репецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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