Полицейский-взяточник из Алушты получил 8 лет
Бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних из Алушты получил срок за взятки.
Следователи доказали 10 коррупционных эпизодов, один из них - взятка в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В остальных случаях полицейский брал денежки лично или через посредника.
Обычно получал взятки за то, что не привлекал предпринимателей за незаконную деятельность к административной ответственности. А еще - предупреждал коммерсантов о грядущих проверках со стороны администрации Алушты. С 2016 по 2017 год таким образом блюститель закона "заработал" более 250 тысяч рублей.
Незаконную "подработку" полицейского выявили сотрудники ФСБ.
- В суде подсудимый свою вину признал частично, оспаривал как фактические обстоятельства, так и квалификацию своих действий, - рассказали в пресс-службе Алуштинского горсуда.
Суд признал полицейского виновным по всем эпизодом и отправил в тюрьму на 8 лет, а также оштрафовал на полмиллиона рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Кроме того, его лишили права занимать должности во власти в течение 6 лет, а также конфисковали чуть более 200 тысяч рублей.
Приговор в силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU