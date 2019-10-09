Полицейский-взяточник из Алушты получил 8 лет

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-09T10:32:33+03:00

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Бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних из Алушты получил срок за взятки.

Следователи доказали 10 коррупционных эпизодов, один из них - взятка в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В остальных случаях полицейский брал денежки лично или через посредника.

Обычно получал взятки за то, что не привлекал предпринимателей за незаконную деятельность к административной ответственности. А еще - предупреждал коммерсантов о грядущих проверках со стороны администрации Алушты. С 2016 по 2017 год таким образом блюститель закона "заработал" более 250 тысяч рублей.

Незаконную "подработку" полицейского выявили сотрудники ФСБ.

- В суде подсудимый свою вину признал частично, оспаривал как фактические обстоятельства, так и квалификацию своих действий, - рассказали в пресс-службе Алуштинского горсуда.

Суд признал полицейского виновным по всем эпизодом и отправил в тюрьму на 8 лет, а также оштрафовал на полмиллиона рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Кроме того, его лишили права занимать должности во власти в течение 6 лет, а также конфисковали чуть более 200 тысяч рублей.

Приговор в силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU