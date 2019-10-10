С 12 октября в Симферополе перекроют новый участок дороги на Александра Невского

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-10T18:05:27+03:00

Движение закроют от Суворовского спуска до переулка Галерейного

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В Симферополе начинается третий этап работ по капремонту улицы Александра Невского. С 12 октября в городе закроют движение от Суворовского спуска до переулка Галерейного.

- Объезд ремонтируемого участка будет организован по улице Долгоруковская, где вводится одностороннее движение в сторону железнодорожного вокзала. По Долгоруковской парковка будет строго запрещена, - рассказал замглавы администрации города Павел Кузнецов.

Местные власти просят заранее планировать пути объезда и рассчитывать свое время.

Кстати, в городе продолжает действовать ограничение на улице Толстого в связи с ремонтом моста. Движение там откроют после 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU