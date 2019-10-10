С 12 октября в Симферополе перекроют новый участок дороги на Александра Невского
В Симферополе начинается третий этап работ по капремонту улицы Александра Невского. С 12 октября в городе закроют движение от Суворовского спуска до переулка Галерейного.
- Объезд ремонтируемого участка будет организован по улице Долгоруковская, где вводится одностороннее движение в сторону железнодорожного вокзала. По Долгоруковской парковка будет строго запрещена, - рассказал замглавы администрации города Павел Кузнецов.
Местные власти просят заранее планировать пути объезда и рассчитывать свое время.
Кстати, в городе продолжает действовать ограничение на улице Толстого в связи с ремонтом моста. Движение там откроют после 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU