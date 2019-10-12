Бархатный сезон в разгаре: Погода в Крыму на 12 октября
В Крыму в субботу, 12 октября, тепло и сухо. Температура воздуха днем + 14…19 градусов, ночью + 2…7.
В Симферополе без осадков, ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Воздух прогреется ночью до 7, днем – до 19 градусов выше нуля.
- В Севастополе 12 октября переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17…19, - сообщают в крымском гидрометцентре.
На Южном берегу Крыма облачно, без осадков. Ветер 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Столбик термометра покажет ночью +12…14, днем +16…18 градусов.
В Керчи днем возможен кратковременный дождь, ветер 6-11 м/с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…11, днем +18…19.
Температура воды у побережья Черного моря – 16-18 градусов, в Азовском море – 15.
ИСТОЧНИК KP.RU
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