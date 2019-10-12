Бархатный сезон в разгаре: Погода в Крыму на 12 октября

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-12T09:01:53+03:00

В субботу на полуострове будет тепло и сухо

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В Крыму в субботу, 12 октября, тепло и сухо. Температура воздуха днем + 14…19 градусов, ночью + 2…7.

В Симферополе без осадков, ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Воздух прогреется ночью до 7, днем – до 19 градусов выше нуля.

- В Севастополе 12 октября переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17…19, - сообщают в крымском гидрометцентре.

На Южном берегу Крыма облачно, без осадков. Ветер 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Столбик термометра покажет ночью +12…14, днем +16…18 градусов.

В Керчи днем возможен кратковременный дождь, ветер 6-11 м/с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…11, днем +18…19.

Температура воды у побережья Черного моря – 16-18 градусов, в Азовском море – 15.

ИСТОЧНИК KP.RU