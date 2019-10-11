До конца дня на Белогорской развязке ограничат движение
Это связано со строительными работами
Полностью работы завершат в 24.00
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В пятницу, 11 октября, вводится ограничение на Белогорской развязке («Холодная гора»). Машинам там запретят ездить с 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе Минтраса Крыма.
- Полностью работы завершат в 24.00, после чего движение транспорта будет восстановлено в полном объеме, - уточнили в пресс-службе.
Схема движения. Фото: пресс-служба Минтранса Крыма
Для въезда в Белогорск и выезда из него водители должны будут двигаться на трассу «Таврида» через Яблочную транспортную развязку в районе села Яблочное.
ИСТОЧНИК KP.RU