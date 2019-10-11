Около половины женщин Крыма живут в селах

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-11T17:49:19+03:00

При этом большая часть сельских жительниц моложе чем горожанки

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Согласно статистике, в селах Крыма живет 496,6 тысяч женщин. Это 49 % от всего женского населения полуострова.

- Почти половина сельских жительниц – это женщины в возрасте 16–54 года, следующая возрастная группа – женщины от 55 лет и старше (36%) и 18% девочек и подростков в возрасте 0–15 лет, - сообщает Крымское Информационное Агентство

Кроме того, в среднем сельские жительницы на полтора года моложе чем городские барышни, и на пять лет старше чем среднестатистический житель села мужского пола.

Интересно, что продолжительность жизни у крымских селянок существенно выше чем продолжительность жизни в среднем по РФ, и составляет 77 лет. Для России в целом этот показатель составляет 73,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU