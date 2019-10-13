Погода в Крыму на 13 октября: До +23 градусов и облачно
В Крыму 13 октября днем будет облачно. Столбики термометров покажут до +23 градусов. Будет дуть восточный ветер до 12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня до +20 градусов и облачно. Осадков не ожидается, ветер будет дуть восточный до 12 метров в секунду.
В Севастополе в воскресенье малооблачно, до +21 градуса днем. Ветер будет дуть юго-восточный до 10 метров в секунду.
На ЮБК 13 октября будет переменная облачность, без осадков. Днем до +22 градусов, подует восточный ветер до 12 метров в секунду.
В Керчи сегодня до 22 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 8 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»