Пригрел "змею": бездомный симферополец обокрал знакомого, у которого ночевал
В Симферополе мужчина без определенного места жительства решил обогатиться. Он украл ноутбук, часы и другое имущество у своего знакомого, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, заявление в полицию на бомжа отнес 30-летний симферополец. Оказалось, что он периодически пускал бездомного в дом, но ключ ему не давал.
Однако тот захотел обогатиться. Он проник в дом через окно, забрал ценные вещи на сумму больше 26 тысяч рублей и сдал их в ломбард.
- Возбуждено уголовное дело по статье "кража", - сообщили в пресс-службе.
Бездомному грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU