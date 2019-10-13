2019-10-13T13:12:15+03:00
Общество

Пригрел "змею": бездомный симферополец обокрал знакомого, у которого ночевал

Он сдал имущество на 26 тысяч рублей в ломбард
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Скриншот из видеоФото: Скриншот из видео
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В Симферополе мужчина без определенного места жительства решил обогатиться. Он украл ноутбук, часы и другое имущество у своего знакомого, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным правоохранителей, заявление в полицию на бомжа отнес 30-летний симферополец. Оказалось, что он периодически пускал бездомного в дом, но ключ ему не давал.

Однако тот захотел обогатиться. Он проник в дом через окно, забрал ценные вещи на сумму больше 26 тысяч рублей и сдал их в ломбард.

- Возбуждено уголовное дело по статье "кража", - сообщили в пресс-службе.

Бездомному грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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