2019-10-14T11:36:39+03:00
Общество

В Крыму назначили исполняющего обязанности министра экономразвития

Глава Крыма уже подписал соответствующий указ
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Новым и.о министра экономразвития РК назначен Агаджанян Анушаван. Фото: пресс -служба администрации СимферополяНовым и.о министра экономразвития РК назначен Агаджанян Анушаван. Фото: пресс -служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

Сергей Аксенов назначил нового исполняющего обязанности министра экономического развития. Соответствующий указ уже подписан и опубликован.

- В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, возложить временное исполнение обязанностей министра экономического развития Республики Крым на Агаджаняна Анушавана Араратовича, - сказано в документе

Также отмечается, что ранее Агаджанян занимал должность первого заместителя при ушедшей в отставку 2 октября министре экономразвития Людмиле Бланк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На одной из улиц Симферополя ввели одностороннее движение
За уборку: В Севастополе пройдут общегородские субботники
За неделю в Симферополе провели обрезку 40 деревьев
Пьяный мужчина без прав протаранил забор соседей в Ленинский районе
Крым готов обменять задержанные украинские катера на "Норд"
В Крыму «Мерседес» насмерть сбил водителя мотороллера
Владельцы крымских судов заплатили 5 миллионов рублей штрафов за нарушение границы
Шутки ради: За угон «Жигулей» двум крымчанам грозит до 7 лет тюрьмы
Инвесторы захотели опреснять крымскую воду
Харатьян в Крыму исполняет песню гардемаринов под стук ложек
Электрокар крымского производства прошел испытания в аэропорту «Симферополь»
Днем 14 октября в Крыму отключат аналоговое телевидение
На трассе «Таврида» произошла смертельная авария: Полиция проводит проверку
С начала года в Крыму убрали около 20 свалок