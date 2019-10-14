В Крыму назначили исполняющего обязанности министра экономразвития
Глава Крыма уже подписал соответствующий указ
Новым и.о министра экономразвития РК назначен Агаджанян Анушаван. Фото: пресс -служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:
Сергей Аксенов назначил нового исполняющего обязанности министра экономического развития. Соответствующий указ уже подписан и опубликован.
- В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, возложить временное исполнение обязанностей министра экономического развития Республики Крым на Агаджаняна Анушавана Араратовича, - сказано в документе
Также отмечается, что ранее Агаджанян занимал должность первого заместителя при ушедшей в отставку 2 октября министре экономразвития Людмиле Бланк.
ИСТОЧНИК KP.RU