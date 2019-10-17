2019-10-17T11:25:17+03:00
Происшествия

Студентам политехнического колледжа в Керчи сократят учебный день из-за памятных мероприятий

17 октября 2018 года в учебном заведении произошла трагедия
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сегодня мы вспоминаем жертв трагедииСегодня мы вспоминаем жертв трагедииФото: Анастасия ЖУКОВА
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В годовщину трагедии студентам Керченского политехнического колледжа сократили количество занятий. Из-за памятных мероприятий ребята будут сегодня учиться чуть меньше.

Трагедия в колледже произошла год назад – 17 октября. Студент учебного заведения Владислав пришел и взорвал здании бомбу, а после начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. От его рук погиб 21 человек и больше 50 пострадали. Сам же убийца покончил собой в библиотеке колледжа.

Сегодня все неравнодушные возложили цветы к памятному камню, который установили у стен колледжа. Траурные мероприятия начались в 8.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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