Студентам политехнического колледжа в Керчи сократят учебный день из-за памятных мероприятий

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-17T11:25:17+03:00

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В годовщину трагедии студентам Керченского политехнического колледжа сократили количество занятий. Из-за памятных мероприятий ребята будут сегодня учиться чуть меньше.

Трагедия в колледже произошла год назад – 17 октября. Студент учебного заведения Владислав пришел и взорвал здании бомбу, а после начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. От его рук погиб 21 человек и больше 50 пострадали. Сам же убийца покончил собой в библиотеке колледжа.

Сегодня все неравнодушные возложили цветы к памятному камню, который установили у стен колледжа. Траурные мероприятия начались в 8.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU