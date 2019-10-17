В Керчи почтили память погибших в колледже минутой молчания
В Керчи прошла минута молчания. Жители почтили память погибших в трагедии, которая произошла в Керченском политехническом колледже.
После этого присутствующие возложили к памятному знаку цветы. Его установили в память о страшных событиях 17 октября 2018 года.
Памятный знак около Керченского колледжа. Фото: Facebook
Траурные мероприятия сегодня проходят в городе весь день.
- Приспущены флаги, на площади имени Ленина установлен импровизированный мемориал, к которому в течение дня керчане и гости города несут свечи и цветы, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Присутствующие возложили цветы к памятному знаку. Фото: Facebook
В ходе митинга-реквиема, всех погибших вспомнили поименно. В результате трагедии колледж потерял шестерых сотрудников и оборвалась жизнь пятнадцати юношей и девушек.
ИСТОЧНИК KP.RU