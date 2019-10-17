В Керчи почтили память погибших в колледже минутой молчания

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-17T12:19:51+03:00

Сегодня ровно год с трагических событий в политехе

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В Керчи прошла минута молчания. Жители почтили память погибших в трагедии, которая произошла в Керченском политехническом колледже.

После этого присутствующие возложили к памятному знаку цветы. Его установили в память о страшных событиях 17 октября 2018 года.

Памятный знак около Керченского колледжа. Фото: Facebook

Траурные мероприятия сегодня проходят в городе весь день.

- Приспущены флаги, на площади имени Ленина установлен импровизированный мемориал, к которому в течение дня керчане и гости города несут свечи и цветы, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Присутствующие возложили цветы к памятному знаку. Фото: Facebook

В ходе митинга-реквиема, всех погибших вспомнили поименно. В результате трагедии колледж потерял шестерых сотрудников и оборвалась жизнь пятнадцати юношей и девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU