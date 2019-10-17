В новом микрорайоне элитных высоток Уфы появится улица Симферопольская

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-17T12:36:36+03:00

По этому адресу будут жить обеспеченные люди Фото: Рустем АХУНОВ

Ранее на месте новостроек располагались пустыри и промышленные зоны

Изменить размер текста: A A

Вскоре одна из улиц Уфы будет названа в честь Симферополя. Такое решение принял Совет городского округа.

Улица Симферопольская появится в Кировском районе Уфы, а именно в микрорайоне Кузнецовский затон, сообщила замглавы администрации крымской столицы Алла Пацинко.

Заметим, что Кировский район города Уфы существует больше 40 лет. Ранее здесь были сплошные пустыри, частные развалившиеся дома. Общественный транспорт практически не ходил.

А поскольку рядом протекает река Белая, в районе располагались ангары и производственные гаражи.

Однако последние несколько лет Уфа расширяется и теперь на месте пустырей и промзон появляются новые жилые комплексы из высоток класса «премиум».

Так что вскоре на улице Симферопольская в Уфе будут жить обеспеченные семьи, способные позволить себе новое, элитное жилье.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между администрацией городского округа Уфа Республики Башкортостан и администрацией Симферополя было подписано в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU