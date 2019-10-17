2019-10-17T12:36:36+03:00
Общество

В новом микрорайоне элитных высоток Уфы появится улица Симферопольская

Ранее на месте новостроек располагались пустыри и промышленные зоны
Никита ПОЛЬКО
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По этому адресу будут жить обеспеченные людиПо этому адресу будут жить обеспеченные людиФото: Рустем АХУНОВ
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Вскоре одна из улиц Уфы будет названа в честь Симферополя. Такое решение принял Совет городского округа.

Улица Симферопольская появится в Кировском районе Уфы, а именно в микрорайоне Кузнецовский затон, сообщила замглавы администрации крымской столицы Алла Пацинко.

Заметим, что Кировский район города Уфы существует больше 40 лет. Ранее здесь были сплошные пустыри, частные развалившиеся дома. Общественный транспорт практически не ходил.

А поскольку рядом протекает река Белая, в районе располагались ангары и производственные гаражи.

Однако последние несколько лет Уфа расширяется и теперь на месте пустырей и промзон появляются новые жилые комплексы из высоток класса «премиум».

Так что вскоре на улице Симферопольская в Уфе будут жить обеспеченные семьи, способные позволить себе новое, элитное жилье.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между администрацией городского округа Уфа Республики Башкортостан и администрацией Симферополя было подписано в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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