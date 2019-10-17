2019-10-17T13:29:38+03:00
Политика

Украина заявила, что Россия «замещает» жителей Крыма

По мнению представителей незалежной цель одна – изменить состав населения
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Очередное несуразное заявление от политиков соседнего государстваОчередное несуразное заявление от политиков соседнего государстваФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

На Украине заявили, что Российская Федерация «замещает» крымчан на полуострове. Такое мнение выразил «постоянный представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич в интервью одному из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что это нужно для того, чтобы изменить состав населения полуострова.

- Чтобы было больше людей, поддерживающих власть, - подчеркнул он.

Также Кориневич отметил, что те люди, которые переехали в Крыму в будущем понесут уголовную ответственность. По его данным сейчас на полуострове живут 140 тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополя 18 и 19 октября частично отключат свет
В Симферополе коммерсант спилил деревья ради парковки
Фотофакт: На набережной в Судаке зацвел банан
Керченские полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девушку
На пожаре в Феодосии погибла 70-летняя женщина
Привязал к телу: На границе с Крымом задержали украинца с марихуаной
Дорогу между Симферополем и Ивановкой отремонтируют за 120 миллионов рублей
В Симферополе появился импровизированный мемориал жертвам трагедии в Керченском политехе
С 19 октября в Ялте начнется капитальный ремонт улицы Кирова
В новом микрорайоне элитных высоток Уфы появится улица Симферопольская
В Керчи почтили память погибших в колледже минутой молчания
Ледовая арена Ильи Авербуха переедет на окраину Симферополя
На улице Лермонтова в Симферополе сбили девочку