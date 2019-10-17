Украина заявила, что Россия «замещает» жителей Крыма
По мнению представителей незалежной цель одна – изменить состав населения
Очередное несуразное заявление от политиков соседнего государстваФото: Анастасия ЖУКОВА
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На Украине заявили, что Российская Федерация «замещает» крымчан на полуострове. Такое мнение выразил «постоянный представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич в интервью одному из украинских телеканалов.
Он подчеркнул, что это нужно для того, чтобы изменить состав населения полуострова.
- Чтобы было больше людей, поддерживающих власть, - подчеркнул он.
Также Кориневич отметил, что те люди, которые переехали в Крыму в будущем понесут уголовную ответственность. По его данным сейчас на полуострове живут 140 тысяч россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU