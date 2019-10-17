С 19 октября в Ялте начнется капитальный ремонт улицы Кирова

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-17T13:16:06+03:00

Работы будут проводиться в несколько этапов Фото: "КП" Архив

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С субботы, 19 октября, начнется капитальный ремонт улицы Кирова Работы пройдут в несколько этапов.

В связи с этим изменятся схемы движения маршрутов №8, 8а, 6, 17 и 24, которые пролегают рядом с музеем Чехова, пишет Крымское информационное агентство.

До Белой дачи теперь удобнее всего будет добраться на общественном транспорте до остановки «Улица Пионерская». После этого нужно будет пройти по Ломоносова в сторону Кирова.

- Капитальный ремонт улицы Кирова предполагает полное выведение из эксплуатации проезжей части на продолжительный срок. Но для пешеходов она останется доступной, проход по ней перекрывать не будут, - уточнили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU