С 19 октября в Ялте начнется капитальный ремонт улицы Кирова
С субботы, 19 октября, начнется капитальный ремонт улицы Кирова Работы пройдут в несколько этапов.
В связи с этим изменятся схемы движения маршрутов №8, 8а, 6, 17 и 24, которые пролегают рядом с музеем Чехова, пишет Крымское информационное агентство.
До Белой дачи теперь удобнее всего будет добраться на общественном транспорте до остановки «Улица Пионерская». После этого нужно будет пройти по Ломоносова в сторону Кирова.
- Капитальный ремонт улицы Кирова предполагает полное выведение из эксплуатации проезжей части на продолжительный срок. Но для пешеходов она останется доступной, проход по ней перекрывать не будут, - уточнили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU