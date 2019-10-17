2019-10-17T13:16:06+03:00
Общество

С 19 октября в Ялте начнется капитальный ремонт улицы Кирова

Она ведет к дому-музею Чехова
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Работы будут проводиться в несколько этаповРаботы будут проводиться в несколько этаповФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

С субботы, 19 октября, начнется капитальный ремонт улицы Кирова Работы пройдут в несколько этапов.

В связи с этим изменятся схемы движения маршрутов №8, 8а, 6, 17 и 24, которые пролегают рядом с музеем Чехова, пишет Крымское информационное агентство.

До Белой дачи теперь удобнее всего будет добраться на общественном транспорте до остановки «Улица Пионерская». После этого нужно будет пройти по Ломоносова в сторону Кирова.

- Капитальный ремонт улицы Кирова предполагает полное выведение из эксплуатации проезжей части на продолжительный срок. Но для пешеходов она останется доступной, проход по ней перекрывать не будут, - уточнили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополя 18 и 19 октября частично отключат свет
В Симферополе коммерсант спилил деревья ради парковки
Фотофакт: На набережной в Судаке зацвел банан
Керченские полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девушку
На пожаре в Феодосии погибла 70-летняя женщина
Привязал к телу: На границе с Крымом задержали украинца с марихуаной
Дорогу между Симферополем и Ивановкой отремонтируют за 120 миллионов рублей
В Симферополе появился импровизированный мемориал жертвам трагедии в Керченском политехе
Украина заявила, что Россия «замещает» жителей Крыма
В новом микрорайоне элитных высоток Уфы появится улица Симферопольская
В Керчи почтили память погибших в колледже минутой молчания
Ледовая арена Ильи Авербуха переедет на окраину Симферополя
На улице Лермонтова в Симферополе сбили девочку