2019-10-17T15:11:24+03:00
Общество

В Симферополе появился импровизированный мемориал жертвам трагедии в Керченском политехе

Он расположился на площади имени Ленина
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Горожане несут цветы к импровизированному мемориалуГорожане несут цветы к импровизированному мемориалуФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В центре крымской столицы, на площади имени Ленина, появился импровизированный мемориал жертвам массового расстрела в Керченском политехническом колледже. Неравнодушные горожане приносят цветы в память о погибших в той страшной трагедии.

В середине рабочего дня людей у мемориала немного, однако, стол перед плакатом с именами и фотографиями убитых уже завален цветами. Ожидается что основные траурные мероприятия пройдут вечером, после окончания рабочего дня. Не исключено, что как и в прошлом году в знак траура буду зажжены свечи.

Свободного от цветов места перед мемориалом практически не осталось Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Свободного от цветов места перед мемориалом практически не осталосьФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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