2019-10-17T14:46:16+03:00
Общество

Дорогу между Симферополем и Ивановкой отремонтируют за 120 миллионов рублей

Работы закончат в мае 2020 года
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Общая готовность объекта составляет 36 процентов. Фото: пресс-служба Минтранса КрымаОбщая готовность объекта составляет 36 процентов. Фото: пресс-служба Минтранса Крыма
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Продолжается ремонт дороги Симферополь-Ивановка. Подрядчик выполняет работы на участке автомобильной дороги протяженностью больше 10-ти километров.

Этот объект решили включить в национальные проект, ведь в близлежащих селах проживает много людей, и она обеспечивает к ним транспортную доступность.

- Сейчас ведутся работы по фрезерованию асфальта, замене основания и устройства выравнивающего слоя. Также подрядчик выполняет ремонт основания под автобусные остановки и тротуары, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.

Общая готовность объекта составляет 36 процентов.

Стоимость работ составляет 120 миллионов рублей. А срок их завершения запланирован на 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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