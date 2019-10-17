Дорогу между Симферополем и Ивановкой отремонтируют за 120 миллионов рублей
Продолжается ремонт дороги Симферополь-Ивановка. Подрядчик выполняет работы на участке автомобильной дороги протяженностью больше 10-ти километров.
Этот объект решили включить в национальные проект, ведь в близлежащих селах проживает много людей, и она обеспечивает к ним транспортную доступность.
- Сейчас ведутся работы по фрезерованию асфальта, замене основания и устройства выравнивающего слоя. Также подрядчик выполняет ремонт основания под автобусные остановки и тротуары, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.
Общая готовность объекта составляет 36 процентов.
Стоимость работ составляет 120 миллионов рублей. А срок их завершения запланирован на 1 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU