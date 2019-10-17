2019-10-17T16:06:27+03:00
Общество

На пожаре в Феодосии погибла 70-летняя женщина

К возгоранию мог привести неисправный электроприбор
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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К возгоранию мог привести неисправный электроприбор. Фото: пресс-служба МЧС по РКК возгоранию мог привести неисправный электроприбор. Фото: пресс-служба МЧС по РК
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Рано утром 17 октября в поселке Щебетовка, в районе Феодосии произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, возгорание началось в одной из комнат общежития по улице Ленина.

Пожар обнаружили уже тогда, когда в коридоре было сильное задымление.

- К счастью, в этом доме живет наш сотрудник. Он при обнаружении огня немедленно вызвал спасателей и приступил к организованной эвакуации. Сотрудник вывел в безопасное место больше 10 семей, которые живут в общежитии, - подчеркнул министр МЧС Сергей Шахов.

К сожалению, после ликвидации пожара на месте происшествия обнаружило тело 70-летней женщины.

По предварительной версии, к возгоранию могла привести неисправность электроприбора. Окончательную версию установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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