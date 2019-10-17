На пожаре в Феодосии погибла 70-летняя женщина
Рано утром 17 октября в поселке Щебетовка, в районе Феодосии произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, возгорание началось в одной из комнат общежития по улице Ленина.
Пожар обнаружили уже тогда, когда в коридоре было сильное задымление.
- К счастью, в этом доме живет наш сотрудник. Он при обнаружении огня немедленно вызвал спасателей и приступил к организованной эвакуации. Сотрудник вывел в безопасное место больше 10 семей, которые живут в общежитии, - подчеркнул министр МЧС Сергей Шахов.
К сожалению, после ликвидации пожара на месте происшествия обнаружило тело 70-летней женщины.
По предварительной версии, к возгоранию могла привести неисправность электроприбора. Окончательную версию установят эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU