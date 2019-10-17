Керченские полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-17T16:26:48+03:00

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В Керчи полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девушку. Она ушла из общежития, несколько дней от нее не было никаких вестей. Плюс ко всему она не сообщила, куда направляется.

Полицейские для поиска девушки сформировали специальную группу, опросили друзей, преподавателей, восстановили картину событий и начали розыск.

Стражи порядка проверили все возможные места ее нахождения, узнали не выезжала ли она за пределы Крыма.

В результате полицейским удалось найти беглянку.

- Девушка пояснила правоохранителям что ей надоело жить в общежитии. Сначала студентке было интересно гулять по улицам города, а потом решила немного погостить у своей подруги, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

С девушкой провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU