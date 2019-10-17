2019-10-17T17:32:47+03:00
Общество

В Симферополе коммерсант спилил деревья ради парковки

На пустом месте хотят сделать парковку
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Срубили три молодых тополя. Фото: Леонид КарповСрубили три молодых тополя. Фото: Леонид Карпов
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В соцсети Facebook появилась информация о незаконном спиле деревьев на набережной реки Салгир в Симферополе. Как рассказал общественник Леонид Карпов, неизвестные повалили три тополя, а еще раньше ковшом экскаватора снесли сливу, яблоко и одно лиственное дерево.

Все растения они столкнули в Салгир.

- Остальные части тополей попилили после падения и сложили аккуратно под клиникой "инвестора", - пишет общественник.

Суть заключается в том, что на улице Ракетной находится клиника глазных болезней одного известного профессора. Там сейчас организовывают парковку для пациентов. Жителям презентовали это как инвестиционный проект.

Администрация города разрешения не спил не давала. Фото: Леонид Карпов

Администрация города разрешения не спил не давала. Фото: Леонид Карпов

В пресс-службе администрации города со ссылкой на начальника ДГХ подчеркнули, что никаких разрешительных документов на спил не было.

- Сразу после поступления обращений граждан на место выехали специалисты департамента административно-технического контроля. Нарушение зафиксировано, владелец клиники вызван в администрацию города, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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