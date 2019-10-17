В Симферополе 18 и 19 октября частично отключат свет

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-17T17:57:42+03:00

Свет пропадет с 8.00 до 17.00 Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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В Симферополе 18 и 19 октября пропадет электричество в отдельных районах.

В ГУП «Крымэнерго» сообщили, что будет ремонтировать трансформаторные будки и другое электрооборудование. Электрическими приборами нельзя будет пользоваться с 8.00 до 17.00.

18 октября

ул. Петровская Балка, 25-39 (нечет), 41-85, 87, 89-110, 112-146 (чет); \проезд 1

Петровский, 14, 21-23 (нечет);

тупик 2 Петровский, 9-35 (нечет), пер. Петровский, 2-18 (чет);

ул. Археологическая, 4/1, 6, 6а, 7-11 (нечет);

ул. Досычева, 1, 2/7-50, 52;

ул. Батаева,1/2-39 (нечет);

ул. Неапольская, 2-6/5(чет), 27-41 (нечет);

пер. Пролетный, 3-10, 12-16 (чет);

ул. Генерала Абрамова;

ул. Красных Подпольщиков, 2-24а (чет), 1-27(нечет);

ул. Чернышевского, 8-14

(чет), 17;

ул. Чернышевского, 17/ул. Гоголя, 87;

ул. Большевика Шаталова, 14, 26, 30, 29-85 (нечет);

пер. Чернышевского, 10;

ул. Балаклавская, 32-54(чет), 35;

пер. Ореховый, 1-7;

ул. Русская, 100-140а (чет), 103;

ул. Трубаченко, 40-64 (чет), 35-65 (нечет);

пер. Русский, 1-9;

Каменский массив: садовые товарищества «Консервщик», «Механизатор», «Строитель», «Монтажник», «Домостроитель», «Рябина», «Снежинка», «Дзержинец»

19 октября

ул. Футболистов, 10-20 (чет), 15, 26-62 (чет), 29-33 (нечет), 53, 67, 69, 73, 87-103 (нечет);

пер. Холмистый, 2-6 (чет);

ул. Крылова, 56, 61, 63а;

ул. Училищная, 38-42 (чет);

ул. Генерала Яременко, 1-23;

пер. Козлова, 4

ИСТОЧНИК KP.RU