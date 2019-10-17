В Симферополе 18 и 19 октября частично отключат свет
В Симферополе 18 и 19 октября пропадет электричество в отдельных районах.
В ГУП «Крымэнерго» сообщили, что будет ремонтировать трансформаторные будки и другое электрооборудование. Электрическими приборами нельзя будет пользоваться с 8.00 до 17.00.
18 октября
ул. Петровская Балка, 25-39 (нечет), 41-85, 87, 89-110, 112-146 (чет); \проезд 1
Петровский, 14, 21-23 (нечет);
тупик 2 Петровский, 9-35 (нечет), пер. Петровский, 2-18 (чет);
ул. Археологическая, 4/1, 6, 6а, 7-11 (нечет);
ул. Досычева, 1, 2/7-50, 52;
ул. Батаева,1/2-39 (нечет);
ул. Неапольская, 2-6/5(чет), 27-41 (нечет);
пер. Пролетный, 3-10, 12-16 (чет);
ул. Генерала Абрамова;
ул. Красных Подпольщиков, 2-24а (чет), 1-27(нечет);
ул. Чернышевского, 8-14
(чет), 17;
ул. Чернышевского, 17/ул. Гоголя, 87;
ул. Большевика Шаталова, 14, 26, 30, 29-85 (нечет);
пер. Чернышевского, 10;
ул. Балаклавская, 32-54(чет), 35;
пер. Ореховый, 1-7;
ул. Русская, 100-140а (чет), 103;
ул. Трубаченко, 40-64 (чет), 35-65 (нечет);
пер. Русский, 1-9;
Каменский массив: садовые товарищества «Консервщик», «Механизатор», «Строитель», «Монтажник», «Домостроитель», «Рябина», «Снежинка», «Дзержинец»
19 октября
ул. Футболистов, 10-20 (чет), 15, 26-62 (чет), 29-33 (нечет), 53, 67, 69, 73, 87-103 (нечет);
пер. Холмистый, 2-6 (чет);
ул. Крылова, 56, 61, 63а;
ул. Училищная, 38-42 (чет);
ул. Генерала Яременко, 1-23;
пер. Козлова, 4
ИСТОЧНИК KP.RU