2019-10-17T18:02:23+03:00
Общество

В Керчи на улице Свердлова иномарка въехала в ограждение

В аварии никто не пострадал
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Последствия аварии были оперативно устраненыПоследствия аварии были оперативно устраненыФото: Сергей ГАПОН
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Сегодня, 17 августа, в Керчи на улице Свердлова произошло ДТП. Иномарка въехала в ограждение, после чего ее отбросило назад, на проезжую часть.

Как уточняют очевидцы в ДТП никто не пострадал.

Скорее всего, водитель иномарки попросту не справился с управлением.Однако, окончательное решение вынесут сотрудники полиции. Экипаж ГИБДД по городу Керчь оперативно прибыл на место проишествия, и вскоре все последствия аварии были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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