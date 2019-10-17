В Керчи на улице Свердлова иномарка въехала в ограждение
В аварии никто не пострадал
Последствия аварии были оперативно устраненыФото: Сергей ГАПОН
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Сегодня, 17 августа, в Керчи на улице Свердлова произошло ДТП. Иномарка въехала в ограждение, после чего ее отбросило назад, на проезжую часть.
Как уточняют очевидцы в ДТП никто не пострадал.
Скорее всего, водитель иномарки попросту не справился с управлением.Однако, окончательное решение вынесут сотрудники полиции. Экипаж ГИБДД по городу Керчь оперативно прибыл на место проишествия, и вскоре все последствия аварии были устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU