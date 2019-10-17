В Керчи на улице Свердлова иномарка въехала в ограждение

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-17T18:02:23+03:00

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Сегодня, 17 августа, в Керчи на улице Свердлова произошло ДТП. Иномарка въехала в ограждение, после чего ее отбросило назад, на проезжую часть.

Как уточняют очевидцы в ДТП никто не пострадал.

Скорее всего, водитель иномарки попросту не справился с управлением.Однако, окончательное решение вынесут сотрудники полиции. Экипаж ГИБДД по городу Керчь оперативно прибыл на место проишествия, и вскоре все последствия аварии были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU