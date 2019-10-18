Тепло и сухо: погода в Крыму на 18 октября

СЕГОДНЯ 07:09 2019-10-18T07:12:46+03:00

Сегодня в небе над полуостровом малооблачно Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

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В эту пятницу, 18 октября, в Крыму ожидается сухой и теплый день с небольшой облачностью. Днем температура воздуха поднимется до +24 градусов. Ожидается северо- восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха Симферополе сегодня будет достигать 22 - 24 градусов, возможна небольшая облачность. Осадков не предвидится, однако будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с

В Севастополе в эту пятницу также небольшая облачность, до +20 градусов тепла. Утром на побережье возможен туман. Будет преобладать западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду.

На ЮБК осадков также не ожидается, малооблачно. Будет дуть северо - восточный ветер с порывами до 12 м.с. Воздух прогреется до 22 -24 градусов тепла.

В Керчи сегодня небольшая облачность и без осадков. Днем ожидается слабый северо- восточный ветер, с порывами до 3 метров в секунду, температура воздуха днем ожидается в районе 22 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU