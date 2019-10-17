Около аэропорта "Симферополь" ввели новую схему движения авто
В районе аэропорта «Симферополь» изменили схему движения автомобильного транспорта.
Теперь, если вы едете из Симферополя в сторону Красноперекопска, нужно свернуть в направлении аэропорта и ехать до пересечения с дорогой Симферополь-Евпатория, пишет «Крымская газета».
Дорожные службы установили светофор в месте пересечения. Кроме того, организован съезд в направлении Красноперекопска.
Изменение схемы движения – временная мера, связанная со строительно-монтажными работами на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 – 111+000)».
ИСТОЧНИК KP.RU