Около аэропорта "Симферополь" ввели новую схему движения авто

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-17T19:03:55+03:00

Это связано со строительством дороги

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В районе аэропорта «Симферополь» изменили схему движения автомобильного транспорта.

Теперь, если вы едете из Симферополя в сторону Красноперекопска, нужно свернуть в направлении аэропорта и ехать до пересечения с дорогой Симферополь-Евпатория, пишет «Крымская газета».

Дорожные службы установили светофор в месте пересечения. Кроме того, организован съезд в направлении Красноперекопска.

Изменение схемы движения – временная мера, связанная со строительно-монтажными работами на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 – 111+000)».

ИСТОЧНИК KP.RU