2019-10-17T19:03:55+03:00
Общество

Около аэропорта "Симферополь" ввели новую схему движения авто

Это связано со строительством дороги
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменение схемы движения – временная мераИзменение схемы движения – временная мераФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В районе аэропорта «Симферополь» изменили схему движения автомобильного транспорта.

Теперь, если вы едете из Симферополя в сторону Красноперекопска, нужно свернуть в направлении аэропорта и ехать до пересечения с дорогой Симферополь-Евпатория, пишет «Крымская газета».

Дорожные службы установили светофор в месте пересечения. Кроме того, организован съезд в направлении Красноперекопска.

Изменение схемы движения – временная мера, связанная со строительно-монтажными работами на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 – 111+000)».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов и другие первые лица Крыма возложили цветы в память о погибших в Керченском колледже
Певец Данко узнал о потере 5 миллионов рублей, будучи в Крыму
В Севастополе выделят 45 миллионов рублей на развитие центра крови
Севастопольские полицейские отправятся в колонию за взятки от водителей
В Керчи на улице Свердлова иномарка въехала в ограждение
В погоне за наживой: В Крыму букмекерские конторы заплатят крупный штраф за нарушения
В Симферополе 18 и 19 октября частично отключат свет
В Симферополе коммерсант спилил деревья ради парковки
Фотофакт: На набережной в Судаке зацвел банан
Керченские полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девушку
На пожаре в Феодосии погибла 70-летняя женщина
Привязал к телу: На границе с Крымом задержали украинца с марихуаной
Дорогу между Симферополем и Ивановкой отремонтируют за 120 миллионов рублей
В Симферополе появился импровизированный мемориал жертвам трагедии в Керченском политехе
С 19 октября в Ялте начнется капитальный ремонт улицы Кирова
Украина заявила, что Россия «замещает» жителей Крыма
В новом микрорайоне элитных высоток Уфы появится улица Симферопольская
В Керчи почтили память погибших в колледже минутой молчания
Ледовая арена Ильи Авербуха переедет на окраину Симферополя
На улице Лермонтова в Симферополе сбили девочку