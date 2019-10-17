Певец Данко узнал о потере 5 миллионов рублей, будучи в Крыму
Российский певец Александр Фадеев (Данко) и его возлюбленная Мария Силуянова год назад переехали в Крым. Пара обосновалась в уютном доме в Ялте.
- Здесь мне нравится природа, мягкий климат. Море, вода - наши лучшие друзья. На гастроли я быстро добираюсь самолетом. Мне все равно, откуда лететь, - поделился с КП-Крым певец.
Также Данко узнал о том, что его обманули мошенники.
Александр и Мария вложили по 2,5 миллиона рублей в оборудование для майнинга криптовалюты. Но через некоторое время продавец сказал, что серверы похищены и деньги утеряны.
Артист нанял адвоката, чтобы попытаться привлечь мошенников к уголовной ответственности.
- Сейчас будем вырабатывать стратегию, заявление в полицию подали. Мой адвокат говорит, что потерянные деньги можно вернуть, - добавил певец.
Криптовалюта - это искусственная платежная система, приравниваемая к настоящим деньгам, имеющая официальный курс.
ИСТОЧНИК KP.RU