2019-10-17T19:44:54+03:00
Общество

Певец Данко узнал о потере 5 миллионов рублей, будучи в Крыму

Александр Фадеев и его возлюбленная Мария Силуянова переехали на полуостров год назад
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Данко/InstagramФото: Данко/Instagram
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Российский певец Александр Фадеев (Данко) и его возлюбленная Мария Силуянова год назад переехали в Крым. Пара обосновалась в уютном доме в Ялте.

- Здесь мне нравится природа, мягкий климат. Море, вода - наши лучшие друзья. На гастроли я быстро добираюсь самолетом. Мне все равно, откуда лететь, - поделился с КП-Крым певец.

Также Данко узнал о том, что его обманули мошенники.

Александр и Мария вложили по 2,5 миллиона рублей в оборудование для майнинга криптовалюты. Но через некоторое время продавец сказал, что серверы похищены и деньги утеряны.

Артист нанял адвоката, чтобы попытаться привлечь мошенников к уголовной ответственности.

- Сейчас будем вырабатывать стратегию, заявление в полицию подали. Мой адвокат говорит, что потерянные деньги можно вернуть, - добавил певец.

Криптовалюта - это искусственная платежная система, приравниваемая к настоящим деньгам, имеющая официальный курс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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