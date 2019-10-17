Аксенов и другие первые лица Крыма возложили цветы в память о погибших в Керченском колледже

СЕГОДНЯ 20:14 2019-10-17T20:16:50+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов и первые лица Крыма возложили цветы на площади Ленина в Симферополе в память о погибших в Керченском политехническом колледже год назад.

Жертвами Влада Рослякова стали студенты и преподаватели Керченского политехаФото: Наталья Гоцанюк

- Сегодня на главной площади города Симферополя мы возлагаем цветы и отдаем дань памяти жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже. Соболезнуем родным и близким погибших, а раненым - слова сочувствия. Нам необходимо сделать все, чтобы подобная катастрофа не повторилась. Царство небесное тем, кто погиб, и вечная им память, - сказал глава Крыма.

От действий керченского стрелка погибло 20 человекФото: Наталья Гоцанюк

Вместе с Аксеновым к импровизированному мемориалу цветы возложили председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, а также исполняющие обязанности вице-премьеров Крыма Юлия Жукова, Дмитрий Полонский и руководители министерств и ведомств республики.

ИСТОЧНИК KP.RU