2019-10-17T20:16:50+03:00
Общество

Аксенов и другие первые лица Крыма возложили цветы в память о погибших в Керченском колледже

Симферопольцы зажгли свечи
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Прошел ровно год со дня трагедииПрошел ровно год со дня трагедииФото: Наталья Гоцанюк
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов и первые лица Крыма возложили цветы на площади Ленина в Симферополе в память о погибших в Керченском политехническом колледже год назад.

Жертвами Влада Рослякова стали студенты и преподаватели Керченского политеха Фото: Наталья Гоцанюк

Жертвами Влада Рослякова стали студенты и преподаватели Керченского политехаФото: Наталья Гоцанюк

- Сегодня на главной площади города Симферополя мы возлагаем цветы и отдаем дань памяти жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже. Соболезнуем родным и близким погибших, а раненым - слова сочувствия. Нам необходимо сделать все, чтобы подобная катастрофа не повторилась. Царство небесное тем, кто погиб, и вечная им память, - сказал глава Крыма.

От действий керченского стрелка погибло 20 человек Фото: Наталья Гоцанюк

От действий керченского стрелка погибло 20 человекФото: Наталья Гоцанюк

Вместе с Аксеновым к импровизированному мемориалу цветы возложили председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, а также исполняющие обязанности вице-премьеров Крыма Юлия Жукова, Дмитрий Полонский и руководители министерств и ведомств республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Певец Данко узнал о потере 5 миллионов рублей, будучи в Крыму
Около аэропорта "Симферополь" ввели новую схему движения авто
В Севастополе выделят 45 миллионов рублей на развитие центра крови
Севастопольские полицейские отправятся в колонию за взятки от водителей
В Керчи на улице Свердлова иномарка въехала в ограждение
В погоне за наживой: В Крыму букмекерские конторы заплатят крупный штраф за нарушения
В Симферополе 18 и 19 октября частично отключат свет
В Симферополе коммерсант спилил деревья ради парковки
Фотофакт: На набережной в Судаке зацвел банан
Керченские полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девушку
На пожаре в Феодосии погибла 70-летняя женщина
Привязал к телу: На границе с Крымом задержали украинца с марихуаной
Дорогу между Симферополем и Ивановкой отремонтируют за 120 миллионов рублей
В Симферополе появился импровизированный мемориал жертвам трагедии в Керченском политехе
С 19 октября в Ялте начнется капитальный ремонт улицы Кирова
Украина заявила, что Россия «замещает» жителей Крыма
В новом микрорайоне элитных высоток Уфы появится улица Симферопольская
В Керчи почтили память погибших в колледже минутой молчания
Ледовая арена Ильи Авербуха переедет на окраину Симферополя
На улице Лермонтова в Симферополе сбили девочку