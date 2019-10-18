В Крыму с начала года в огне погибло 64 человека

СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-18T07:19:24+03:00

Всего за этот период произошло около 1200 возгораний

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В Крыму с начала 2019 года произошло более 1200 пожаров. В них погибло 65 человек, включая погибшую в ночь на 17 сентября 70-летнюю женщину.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших увеличилось на 64 процента. Это вызывает серьезные опасения в Правительстве и МЧС Республики Крым, поэтому мы вновь и вновь призываем граждан ответственно подойти к вопросу пожарной безопасности - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма, Сергей Шахов.

В МЧС также уточнили, что основной причиной пожаров по-прежнему является человеческий фактор. Огромное количество происшествий приходится на некачественную проводку и неисправные электроприборы, а также - на курение в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU