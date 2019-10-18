2019-10-18T10:57:58+03:00
Общество

Минтранс РФ установит 12 запретных зон для прохода судов рядом с Крымским мостом

Со стороны Крыма их будет пять
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Изменить размер текста:

Вышел проект приказа Минтранса России, где устанавливается 12 запретных зон для плавания судов рядом с Крымским мостом.

Со стороны Тамани их будет семь, а со стороны Керченского полуострова – пять. Это нужно для обеспечения безопасности моста, пишут "РИА Новости".

- Установить запретные зоны для плавания всех кораблей, судов и иных плавсредств, за исключением кораблей, катеров и судов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Военно-Морского Флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, - уточняется в документе.

Также это не коснется тех судов, которые участвуют в обслуживании Крымского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе на пересечении проспекта Вернадского и улицы Мира столкнулись автобус и Газель
Только 1,5% крымских школ охраняет Росгвардия
В 2020 году запустят самое высокое колесо обозрения в Крыму
Крымчанин случайно перевел мошенникам 50 тысяч рублей
Нефтепродукты, азот и фосфаты: Что нашли в керченской реке Приморской
За месяц безработица в Крыму снизилась на 6 процентов
Крым в необычном ракурсе: "Роскосмос" опубликовал фото "перевернутого" полуострова
В Севастополе за парковку на газонах могут оштрафовать на 30 тысяч рублей
В лифте одной из многоэтажек Симферополя застряли двое детей
В симферопольском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы
38 литров прекурсоров: В Севастополе ФСБ накрыла нарколабораторию в частном гараже
Улицу Гаспринского в Керчи отремонтируют за 157 миллионов рублей
Уехал на покраску: Куда пропал памятник троллейбусу с Ангарского перевала
Крымские пограничники задержали россиянку, объявленную в федеральный розыск
В Крыму с начала года в огне погибло 64 человека
Тепло и сухо: погода в Крыму на 18 октября
Аксенов и другие первые лица Крыма возложили цветы в память о погибших в Керченском колледже