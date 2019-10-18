Минтранс РФ установит 12 запретных зон для прохода судов рядом с Крымским мостом
Вышел проект приказа Минтранса России, где устанавливается 12 запретных зон для плавания судов рядом с Крымским мостом.
Со стороны Тамани их будет семь, а со стороны Керченского полуострова – пять. Это нужно для обеспечения безопасности моста, пишут "РИА Новости".
- Установить запретные зоны для плавания всех кораблей, судов и иных плавсредств, за исключением кораблей, катеров и судов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Военно-Морского Флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, - уточняется в документе.
Также это не коснется тех судов, которые участвуют в обслуживании Крымского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU