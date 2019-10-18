2019-10-18T09:44:43+03:00
Общество

Крымские пограничники задержали россиянку, объявленную в федеральный розыск

Женщина направлялась в Киев
Галина КОВАЛЕНКО
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Женщину задержала в пункте пропуска. Фото: архив "КП"Женщину задержала в пункте пропуска. Фото: архив "КП"
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На российско-украинской границе в пункте пропуска «Армянск» задержана гражданка РФ, объявленная в федеральный розыск.

- В ходе проверки документов 52-летней женщины выяснилось, что ее личностью заинтересованы правоохранительные органы Ямало-Ненецкого автономного округа, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Гражданку подозревают в уголовном преступлении – оскорблении представителя власти. По статье 319 УК РФ ей грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы до 1 года.

Задержанная объяснила пограничниками, что едет в гости к родне, живущей в Киеве. Но пару недель тому назад ее уголовное дело передали в суд, а ей самой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, поэтому возникли подозрения, что женщина просто хотела скрыться от правосудия за границей.

Сейчас женщина находится в полиции Армянска. В ближайшее время ее отправят в Ямало-Ненецкий АО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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