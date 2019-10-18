38 литров прекурсоров: В Севастополе ФСБ накрыла нарколабораторию в частном гараже
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 32-летнего наркодельца, оборудовавшего лабораторию по производству синтетического "кайфа" в собственном гараже.
Мужчина наладил производство наркотика под названием "мефедрон". Готовил сам, а потом сам и сбывал "дурь" - мелкими партиями по 1-3 грамма.
Распространял через интернет, оборудовал для клиентов тайники, в основном - в районе Симферопольского водохранилища.
- В помещении гаража и дома у подозреваемого сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято более 200 граммов мефедрона, 38 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотических средств, - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.
В отношении наркодилера и наркопроизводителя в одном лице возбудили уголовное дело за незаконное производство и сбыт запрещенных веществ в крупном размере (п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ).
Севастопольца задержали, суда он будет ожидать под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU