В симферопольском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы
На данный момент не попадают в график три самолета
Расписание изменилось из - за погодных условийФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В аэропорту Симферополя из за погодных условий задерживается прибытие и отправление нескольких рейсов. Согласно онлайн - табло аэропорта это рейсы в Москву, Сочи и Санкт - Петербург.
- Задержка вылетов напрямую связана с задержками в прибытии. Один из самолетов уже прибыл, остальные приземлятся в ближайшее время - рассказали КП-Крым в пресс -службе аэропорта.
В аэропорту также отметили, что сейчас погодные условия значительно улучшились, туман рассеялся, поэтому в ближайшее время задержек по причине непогоды не предвидится.
ИСТОЧНИК KP.RU