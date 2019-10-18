В лифте одной из многоэтажек Симферополя застряли двое детей
В Симферополе в одной из многоэтажек произошло небольшое ЧП. Там в лифте застряли двое детей – 10 и 7-ми лет.
Ребята сразу вызвали аварийную службу.
- Им сказали: ждите, едут. Но потом пришлось обратиться в Единую диспетчерскую службу, и только после этого приехали специалисты. В общей сложности дети просидели в лифте около двух часов. Ребята перенервничали! – написал местный житель в соцсетях.
К счастью, никакой беды не приключилось, но люди возмущаются: почему служба ехала так долго?
Один из подписчиков предположил, что это связано с пробками в городе из-за проведения массового ремонта улиц.
- Пробки в городе, вызванные перекрытием улиц, затрудняют выполнение аварийной службой нормативов.
ИСТОЧНИК KP.RU