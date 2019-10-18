В лифте одной из многоэтажек Симферополя застряли двое детей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-18T11:49:36+03:00

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В Симферополе в одной из многоэтажек произошло небольшое ЧП. Там в лифте застряли двое детей – 10 и 7-ми лет.

Ребята сразу вызвали аварийную службу.

- Им сказали: ждите, едут. Но потом пришлось обратиться в Единую диспетчерскую службу, и только после этого приехали специалисты. В общей сложности дети просидели в лифте около двух часов. Ребята перенервничали! – написал местный житель в соцсетях.

К счастью, никакой беды не приключилось, но люди возмущаются: почему служба ехала так долго?

Один из подписчиков предположил, что это связано с пробками в городе из-за проведения массового ремонта улиц.

- Пробки в городе, вызванные перекрытием улиц, затрудняют выполнение аварийной службой нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU