За месяц безработица в Крыму снизилась на 6 процентов

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-18T11:59:22+03:00

В республике не трудоустроенными остаются 4 тысячи человек

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В сентябре 2019 года безработица в Крыму снизилась на 5,8 процента и составила 4 тысячи человек. Об этом сообщили в Крымстате.

- Уровень безработицы по сравнению с августом снизился на 0,1 процента и составил 0,4% от численности рабочей силы, - уточнили в статистическом органе.

Что касается потребности работодателей в специалистах, то на конец сентября она снизилась на 8 процентов и составила 16,7 тысячи человек. Из них по рабочим профессиям - 9698 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU