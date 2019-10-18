За месяц безработица в Крыму снизилась на 6 процентов
В республике не трудоустроенными остаются 4 тысячи человек
Данные сравнили с августомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре 2019 года безработица в Крыму снизилась на 5,8 процента и составила 4 тысячи человек. Об этом сообщили в Крымстате.
- Уровень безработицы по сравнению с августом снизился на 0,1 процента и составил 0,4% от численности рабочей силы, - уточнили в статистическом органе.
Что касается потребности работодателей в специалистах, то на конец сентября она снизилась на 8 процентов и составила 16,7 тысячи человек. Из них по рабочим профессиям - 9698 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU