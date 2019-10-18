Нефтепродукты, азот и фосфаты: Что нашли в керченской реке Приморской

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-18T12:19:23+03:00

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Сотрудники Минэкологии Крыма побывали на рейде в Керчи. Они выявили и пресекли сброс в реку Приморскую (Мелек-Чесме) неочищенных сточных вод.

Лаборатория провела отбор проб воды. Результаты измерений показали, что в реку попали нефтепродукты, азот, фосфаты в превышенных значениях.

За всеми этими нарушениями стоит хозяйствующее лицо.

Ущерб, который оно нанесло водному объекту, оценивается в 1 миллион рублей.

В отношении юридического и ответственного должностной лица составили протоколы об административных правонарушениях.

- Помощь в обнаружении сброса неочищенных сточных вод оказали граждане, которые в ночное время сняли нарушения на видео, а после сообщили в ведомство, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU