Крымчанин случайно перевел мошенникам 50 тысяч рублей
Полиция Крыма предупреждает о мошенниках в социальных сетях. Сотрудники МВД просят жителей быть максимально бдительными.
Таким образом 55-летнего местного жителя «развели» на 50 тысяч рублей. В соцсети ему написала знакомая, которая попросила ее выручить – занять денег.
Мужчина не понял, что ему написали мошенники и перевел им деньги.
И только спустя время он узнал, что стал жертвой злоумышленников, а знакомая никакой помощи у него не просила.
ВАЖНО
Перед тем как перечислить деньги убедитесь, что пишет именно ваш знакомый. Для это нужно задать несколько вопросов и его жизни.
Конечно, мошенник не может знать всех этих подробностей.
- А самое простое – перезвонить близкому человеку и уведомить, что его аккаунт взломан и посоветовать срочно поменять пароль, - отметили в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU