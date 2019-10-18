2019-10-18T12:46:37+03:00
Общество

Крымчанин случайно перевел мошенникам 50 тысяч рублей

Преступники притворились его знакомой
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Полицейские просят жителей быть бдительнымиПолицейские просят жителей быть бдительнымиФото: Артем ЛЕНЦ
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Полиция Крыма предупреждает о мошенниках в социальных сетях. Сотрудники МВД просят жителей быть максимально бдительными.

Таким образом 55-летнего местного жителя «развели» на 50 тысяч рублей. В соцсети ему написала знакомая, которая попросила ее выручить – занять денег.

Мужчина не понял, что ему написали мошенники и перевел им деньги.

И только спустя время он узнал, что стал жертвой злоумышленников, а знакомая никакой помощи у него не просила.

ВАЖНО

Перед тем как перечислить деньги убедитесь, что пишет именно ваш знакомый. Для это нужно задать несколько вопросов и его жизни.

Конечно, мошенник не может знать всех этих подробностей.

- А самое простое – перезвонить близкому человеку и уведомить, что его аккаунт взломан и посоветовать срочно поменять пароль, - отметили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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