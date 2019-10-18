Только 1,5% крымских школ охраняет Росгвардия

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-18T13:25:25+03:00

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В Крыму во всех школах организовали охрану и пропускной режим. Об этом сообщила и. о. министра образования Крыма Наталья Гончарова.

По ее данным, только 1,5% школ охраняют сотрудники Росгвардии, еще 18,5% - частные охранные фирмы.

Автоматическая пожарная сигнализация есть в 71% учебных заведений, видеонаблюдение имеется у 53% школ, тревожные кнопки - у 66%.

– Керченская трагедия обнажила ряд проблем. Эти проблемы касаются не только отрасли образования, а и общества в целом, - цитирует Гончарову Крымская газета. - Безусловно, образовательные учреждения должны быть безопасны и иметь все необходимые технические и организационные средства защиты.

Руководитель ведомства подчеркнула, что 100% гарантии от подобных случаев технические средства защиты не дают, ведь первопричина лежит в иной плоскости: проблема - в недостаточном внимании к подросткам со стороны родителей, педагогов и сверстников.

Ранее глава РК Сергей Аксенов направил в правительство РФ письмо с просьбой обеспечить охрану всех крымских школ сотрудниками Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU