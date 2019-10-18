Уникальное дерево лечат специалисты в Гагаринском парке Симферополя

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-18T13:58:49+03:00

Его удобряют черноземом и обрабатывают раствором

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В Гагаринском парке Симферополя проходят масштабные работы по лечению гигантского секвойядендрона. Специалисты удобрят его черноземом и обрабатывают его раствором после повреждения корней.

Директор городских парков Антон Якулевич рассказал, что это произошло после того, как зоне отдыха поработала крупногабаритная техника.

- У некоторых деревьев чувствительная поверхностная корневая система, которая не любит никакого давления на почву. Небольшое повреждение корней произошло у старого экзота нашего Гагаринского парка, - пояснил Якулевич.

Это должно помочь дереву. Фото: пресс-служба парка

Чтобы растение не погибло, его удобрили черноземом, после этого «напоили» и сделаали прикормку биостимулятором корнеобразования.

В его состав входят фосфор, калий, молибден и марганец для усиленного питания укореняемых растений.

ИСТОЧНИК KP.RU