Уникальное дерево лечат специалисты в Гагаринском парке Симферополя
В Гагаринском парке Симферополя проходят масштабные работы по лечению гигантского секвойядендрона. Специалисты удобрят его черноземом и обрабатывают его раствором после повреждения корней.
Директор городских парков Антон Якулевич рассказал, что это произошло после того, как зоне отдыха поработала крупногабаритная техника.
- У некоторых деревьев чувствительная поверхностная корневая система, которая не любит никакого давления на почву. Небольшое повреждение корней произошло у старого экзота нашего Гагаринского парка, - пояснил Якулевич.
Это должно помочь дереву. Фото: пресс-служба парка
Чтобы растение не погибло, его удобрили черноземом, после этого «напоили» и сделаали прикормку биостимулятором корнеобразования.
В его состав входят фосфор, калий, молибден и марганец для усиленного питания укореняемых растений.
ИСТОЧНИК KP.RU