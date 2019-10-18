Маленко еще не подала документы на конкурс главы администрации Симферополя
Он состоится через неделю, 25 октября
Экс-глава администрации крымской столицы Наталья Маленко. Фото: Facebook
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Экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко не подала документы для прохождения нового конкурса на эту же должность.
Как сообщил председатель городского совета Виктор Агеев, она собирается это сделать в понедельник, 21 октября.
Именно в этот день заканчивается прием документов.
- 21 октября заканчивается прием документов. В этот день мы озвучим всех желающих участвовать в конкурсе, - уточнил Агеев.
А уже в следующую пятницу, 25 октября, станет известно имя нового главы крымской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU