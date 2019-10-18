Маленко еще не подала документы на конкурс главы администрации Симферополя

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-18T14:18:20+03:00

Он состоится через неделю, 25 октября

Изменить размер текста: A A

Экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко не подала документы для прохождения нового конкурса на эту же должность.

Как сообщил председатель городского совета Виктор Агеев, она собирается это сделать в понедельник, 21 октября.

Именно в этот день заканчивается прием документов.

- 21 октября заканчивается прием документов. В этот день мы озвучим всех желающих участвовать в конкурсе, - уточнил Агеев.

А уже в следующую пятницу, 25 октября, станет известно имя нового главы крымской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU